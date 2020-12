Radosław Majdan dla Interii: Zawsze chciałem mieć dziecko, choć nie było łatwo. Wideo WIDEO |

Zawsze chciałem mieć swoje dziecko. Mam zresztą dużą rodzinę, brata, siostrę. Wiadomo, że nie było łatwo, bo Henryk urodził się dzięki metodzie in vitro, ale jestem niezmiernie szczęśliwy. W pewnym momencie już nawet zwątpiliśmy, że to się uda. To wszystko pokazuje, że zawsze trzeba wierzyć do końca - mówi w rozmowie z Interią Radosław Majdan, były reprezentant Polski.