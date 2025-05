Piotr Żyła naprawił relacje z byłą żoną. Może bez przeszkód planować przyszłość z Marceliną

Fani cenią Marcelinę m.in. za powściągliwość w komentowaniu, chociażby zamieszania wokół rozwodu swego ukochanego. Na szczęście po latach Justyna Żyła i Piotr doszli do porozumienia i dziś tworzą udaną patchworkową rodzinę. Matka dzieci skoczka także bowiem odnalazła nową miłość.

W rozmowie z Plejadą Justyna wyznała jakiś czas temu, że między jej nowym a poprzednim partnerem nie ma złych emocji. "Piotrek świetnie się z nim dogaduje. Moje i Piotrka dzieci bardzo go lubią i akceptują. Jesteśmy już trochę taką patchworkową rodziną. Jego dzieci oraz moje również świetnie się ze sobą czują" - potwierdzała w Plejadzie Justyna.

Od tamtej pory Piotr i Marcelina mogą już w pełni skupiać się na snuciu planów dotyczących ich wspólnej przyszłości. Pierwszym krokiem była przeprowadzka do nowego domu, który powstał w ekspresowym tempie, co zadziwiło nawet sąsiadów.

"To jest takie coś, co faktycznie, nawet jak tu sąsiedzi chodzili... Rano tak naprawdę nic nie było, a wieczorem już praktycznie cały dom stał. W ekspresowym tempie. Byli w szoku, że o co chodzi. Rach-ciach i gotowe" - opowiadał w swoim stylu Piotrek.