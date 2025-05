Niedawno był ślub, a tu takie słowa Bukowieckiej. "Rozłąka dobrze nam zrobi"

Natalia i Konrad Bukowieccy to jedna z najpopularniejszych sportowych par w Polsce. Ona - utytułowana sprinterka, która w Paryżu sięgnęła po brąz. On - kulomiot, który w ostatnim czasie nie mógł narzekać na nadmiar szczęścia, jednak powoli zdaje się wracać na właściwe tory. Oboje reprezentowali nasz kraj podczas ubiegłorocznych igrzysk olimpijskich, jednak po powrocie do ojczyzny czekało ich jeszcze jedno bardzo ekscytujące wydarzenie. Na kilka tygodni po zakończeniu rywalizacji w stolicy Francji nasi reprezentanci stanęli bowiem na ślubnym kobiercu. Sakramentalne "tak" powiedzieli sobie 28 września, po czym wraz z bliskimi i przyjaciółmi bawili się na hucznym weselu na Mazurach. Reklama

Natalia Bukowiecka o małżeństwie. "Wiedzieliśmy, jak wygląda nasze życie"

Sielanka nie trwała jednak długo, a nowożeńcy zmuszeni byli powrócić do rzeczywistości, a więc treningów, zgrupowań i zawodów. Choć uprawiają tę samą dyscyplinę, występują jednak w innych konkurencjach, przez co ich kalendarze nieco się różnią. W efekcie Bukowieccy nie spędzają razem tyle czasu, ile by chcieli. O trudach sportowego małżeństwa Natalia Bukowiecka opowiedziała "Faktowi" przed wylotem do Chin.

"Jest po staremu, czyli tak jak przed ślubem. Byliśmy raz wspólnie na obozie. Teraz trochę gorzej będzie to wyglądać, bo mamy obozy w różnych miejscach. Ale i tak długo byliśmy razem, więc rozłąka dobrze nam zrobi. Zatęsknimy za sobą. Nie jest tak źle. Wiedzieliśmy, jak wygląda nasze życie. Cały czas na walizkach. Przed ślubem było podobnie, więc zaskoczeń nie ma" - przyznała sprinterka.

Natalia przygotowuje się do startu w bardzo ważnej imprezie. Już w najbliższy weekend wraz z innymi reprezentantami naszego kraju 27-latka pobiegnie w światowych zawodach sztafet World Relays w Kantonie. Będą to kwalifikacje sztafet do MŚ w Tokio. W tym samym czasie Konrad Bukowiecki przebywa w RPA, gdzie trenuje przed kolejnymi startami. Małżonkowie zobaczą się dopiero podczas Memoriału Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy. Impreza ta odbędzie się 30 maja. Reklama

