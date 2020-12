Radosław Majdan dla Interii: To ja będę najlepszym trenerem dla synka Henia. Wideo WIDEO |

Nie jestem rodzicem, który będzie na siłę realizował swoje pasje. Na pewno jednak zrobię wszystko, żeby zaprowadzić Henryka na trening, żeby pokazać mu piłkę nożną. Z pewnością zachęcę go do tego, żeby został bramkarzem, ale to on sam ostatecznie zadecyduje. Już teraz widać, że będzie miał charakter (śmiech) - mówi w rozmowie z Interią Radosław Majdan, były reprezentant Polski.