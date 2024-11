Żona Bartosza Kurka pochwaliła się "osiągnięciem" męża. Na pewno mu tego nie zapomni

Anna Kurek wróciła już do pełni formy i opiekuje się na co dzień małymi kotkami, które uratowała przed powodzią. W międzyczasie trenuje i gra dla swojej drużyny z Nysy oraz, oczywiście, obserwuje kolejne internetowe doniesienia dotyczące jej męża. Okazało się, że wygrał on pewien plebiscyt, w którym rywalizowało aż 24 mężczyzn. Anna Kurek postanowiła od razu pogratulować zwycięzcy i zdaje się, że tego sukcesu nigdy mu nie zapomni.