Rewelacja sezonu znów pokazała pazur. Wielki mecz, rośnie nowa siatkarska gwiazda

Spotkanie w Częstochowie lepiej rozpoczęli goście. Indykpol AZS Olsztyn po fatalnym początku sezonu wyraźnie odżył, w ostatnich spotkaniach pokonał GKS Katowice i napędził strachu PGE Projektowi Warszawa . I choć to wciąż oznaczało miejsce w strefie spadkowej, to jednak zwiastowało lepsze dni. Tym bardziej że zdrowy jest już Jan Hadrava , podstawowy atakujący drużyny. W piątek olsztynianie szybko uciekli Norwidowi na trzy punkty, prowadząc 7:4.

Gospodarze doprowadzili do wyrównania przy stanie 10:10, ale objęli prowadzenie dopiero w drugiej połowie seta. Wygrywali 15:14 po ataku Patrika Indry. Czeski atakujący, podobnie jak cała drużyna z Częstochowy, jest jak na razie jednym z objawień sezonu. Nic więc dziwnego, że Norwid już w listopadzie zdecydował się na przedłużenie kontraktu z gwiazdą , i to od razu o dwa lata. Tyle że dobre zagrywki jego rodaka, czyli Hadravy, pomogły olsztynianom odzyskać prowadzenie przy stanie 20:18. I choć Indra zdobył aż 11 punktów, to goście wygrali 25:22.