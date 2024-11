Łukasz Kaczmarek w "The Voice of Poland". Chciał spełnić marzenie córki

"The Voice of Poland" przechodzi w decydującą fazę i wszyscy uczestnicy oraz wszystkie drużyny walczą o prymat. Głośno było o Yaroslavie Rohalskyim z drużyny Lanberry, który wykonał piosenkę "Story of My Life" zespołu One Direction i w ten sposób chciał oddać hołd zmarłemu niedawno członkowi grupy, Liamowi Payne'owi.