Justyna Kowalczyk dzieli się bólem i smutkiem. Wzruszający wpis mistrzyni

W maju 2023 roku Kacper Tekieli realizował plan zdobycia wszystkich czterotysięczników w Alpach. 17 maja wszedł na szczyt Jungfrau (4158 m n.p.m.) w Szwajcarii. Podczas zejścia z góry porwała go lawina w Stechelbergu. Ciało wspinacza odnaleziono następnego dnia , a 30 maja prochy pochowano na Cmentarzu Oliwskim w Gdańsku.

To była wielka tragedia dla mistrzyni olimpijskiej. Od września 2020 roku była szczęśliwą żoną Tekielego. Po ślubie przyjęła dwuczłonowe nazwisko. W 2021 roku urodził im się syn Hugo. W mediach społecznościowych wielokrotnie dzieliła się żałobą i bólem z powodu tragicznej śmierci męża.

Filmu z 1993 roku opowiada o tym, że jadąca do domu narzeczonego dziennikarka słucha radia. W jednej z audycji syn Jonah martwi się o ojca, któremu właśnie zmarła żona i telefonuje do radia z prośbą o pomoc. Tata chłopca na antenie mówi o miłości do żony. Poruszona dziennikarka postanawia poznać wdowca, który mieszka w Seattle.