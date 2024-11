Fornal znów dał popis. Koledzy nie mogli wytrzymać, nagranie szybko stało się hitem

Finalistka zmagań bokserskich wcześniej otrzymała choćby wyjątkową nagrodę w postaci kluczy do powstającego wciąż mieszkania. Poza nią zaszczyt ten spotkał również Aleksandrę Mirosław, Darię Pikulik oraz Klaudię Zwolińską. To efekt hojnego gestu ze strony firmy Profbud . Początkowo nowe lokum mieli otrzymać jedynie mistrzowie olimpijscy, lecz po zakończeniu igrzysk zmieniono zdanie i wyróżniono również srebrne medalistki z miasta leżącego nad Sekwaną.

Na drugim stopniu podium uplasowali się również siatkarze. Oni jednak musieli obejść się smakiem ze względu na to, że rywalizowali w drużynowej dyscyplinie i po prostu ciężko było im przyznać tak sporą liczbę mieszkań. W trakcie swojej piątkowej przemowy do tego właśnie wątku z szerokim uśmiechem na twarzy nawiązał Tomasz Fornal. "Wydaje mi się, że gdyby trzynastu siatkarzy również je dostało, to tych parapetówek byłoby więcej. Dlatego prezes Profbudu powinien to przemyśleć" - przekazał w żartobliwym tonie as kadry Grbicia.