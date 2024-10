Na co dzień Kurkowie opiekują się starszym, schorowanym psem. Zwierzak musiał na nowo przyzwyczajać się do głośnych, małych lokatorów, którymi zajmowała się jego pani. Sytuacja Anny Kurek nie była różowa - jej mąż przez jakiś czas leżał z urazem oka w szpitalu, ona miała na głowie dwa domy, wszystkie domowe pupile oraz zagrożenie powodziowe pukające do jej domu.

Anna Kurek zdecydowała

Przez długi czas Anna Kurek utrzymywała, że kocięta są w domu tylko czasowo, a później będzie chciała je wyadoptować . Zajmowała się nimi jak prawdziwa "kocia mama" - jako że zwierzątka były maleńkie, trzeba było pomagać im we wszystkich czynnościach fizjologicznych, podgrzewać im mleko i masować brzuszki. Zajmowało to sporo czasu i uwagi, a maleństwa potrzebowały jej przez niemal całą dobę.

Anna Kurek przedstawiła kocięta

Kociaki zostały w domu Kurków, a siatkarka postanowiła je wszem i wobec przedstawić. Nazwała je japońskimi imionami Mizu, oznaczające wodę, i Oki oznaczające coś dużego, wielkiego - w połączeniu wyszła wielka woda. Jak wskazała Anna Kurek, nawiązywać to miało do okoliczności odnalezienia zwierzaków.

"Kitełki mają około 6 tygodni i czują się dobrze, ostatnio trochę chorowały, umierałam ze stresu o nie ale na szczęście to już minęło i jest ok. Właśnie nauczyły się załatwiać do kuwety i zaczęły jeść same. Co jest dla nas, młodych rodziców, sukcesem, bo pierwsze tygodnie były masakrą, wstawanie co 3 godziny w nocy żeby zagrzać mleko, nakarmić, wymasować brzuszki, wysikać je i wyczyścić wykończyło mnie psychicznie i fizycznie" - wyjaśniała szczęśliwa opiekunka kotów.