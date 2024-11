Ukochana Piotra Żyły oficjalnie ogłosiła. To nie były plotki

Szkoleniowiec naszej reprezentacji skoczków narciarskich Thomas Thurnbichler wywołał wielkie poruszenie ogłaszając skład kadry na inaugurujące sezon Pucharu Świata zawody w norweskim Lillehammer. Wszystko przez to, że wśród skoczków, którzy polecą do Norwegii nie znalazł się Piotr Żyła.

"Złapał kontuzję, do tego miał operację. To oznacza, że stracił trochę czasu na rehabilitację. Pracował bardzo profesjonalnie zarówno ze mną, jak i z fizjoterapeutą. Po prostu zabrakło mu czasu, by złapać stabilność, dostosować ustawienia sprzętu. Poprawiał się do ostatniego skoku, ale brakowało mu stabilności. Kilka sesji treningowych na skoczni w Wiśle dobrze mu zrobi i pozwoli wszystko uregulować" - tłumaczył swoją decyzję w rozmowie ze Sportowymi Faktami austriacki szkoleniowiec.