Anna Lewandowska końcówki zeszłego roku nie zaliczy do przesadnie udanych. Żona Roberta miała pewne problemy zdrowotne, o czym skrzętnie informowała swoich fanów. Okazało się, że odezwała się dawna kontuzja i ostatecznie konieczna była operacja.

Anna Lewandowska 2024 rok kończyła z problemami

Potem trzeba było skupić się na rehabilitacji, by jak najszybciej wrócić do pełnej sprawności. Jak jednak zapewniła 36-latka, przez ten czas nie zamierza siedzieć bezczynnie w domu, choć z pewnych form aktywności musiała zrezygnować. Reklama

"Po rekonstrukcji więzadeł nadgarstka czas na regenerację. Choć na moment muszę odpuścić własne treningi, to nie zwalniam tempa i w tym czasie chcę przygotować dla Was nowe plany treningowe i zebrać inspiracje na kolejne projekty. Wyzwania nas wzmacniają, a ja wrócę jeszcze silniejsza" - pisała na przełomie listopada i grudnia.

Wygląda na to, że z jej zdrowiem już wszystko w porządku. Najlepszym dowodem na to były chociażby nagrania z sylwestrowej imprezy, na której bawili się Lewandowscy i Szczęśni. Internauci mogli zobaczyć m.in., jak ukochana Anna wywijała na parkiecie u boku Mariny.

Lewandowska podzieliła się radością ze światem. Z przytupem zaczęła nowy rok

Nowy rok Anna przywitała więc z przytupem, ale na tym nie poprzestała. Wygląda na to, że cały 2025 będzie u niej obfitował w ważne i przełomowe wydarzenia. W najnowszym poście na Instagramie oficjalnie ogłosiła bowiem pewną nowinę. Dotyczy ona wielkiego wyzwania, do podjęcia którego nakłania także swoich fanów.

"Styczeń to czas wyzwań i nowych początków, a w tym roku nie będzie inaczej! Rozpoczynamy Healthy & Active Challenge 2025! Już tłumaczę, o co dokładnie chodzi Bazowym programem treningowym będzie Hybrid Home Transformation, KTÓRY ZNAJDZIECIE W APLIKACJI. Jest to połączenie 3 treningów w jednym (w tym siłowy i oporowy), dla osób, które chcą spróbować czegoś nowego, czyli... Mocne cardio na początek, trening siłowy w środku, dynamiczne spalanie kalorii na koniec. Jest to tzw. 3-fazowe, hybrydowe połączenie. Uwaga. TRENUJEMY W DOMU" - wyjaśniła uradowana Anna. Reklama

Potem dodała motywująco:



"Czekają Was 2 tygodnie super konkretnego wyzwania. Niezmiennie, będę Was zachęcała do regularnej aktywności z nowymi treningami siłowymi z mojej apki. Czy będą Live-y treningowe? Taki, mam plan" - przekazała w dalszej części wpisu.

Lewandowska ogłosiła w sprawie męża. "Trzymajcie mocno kciuki"

Nie minęło kilka godzin, a Anna podzieliła się kolejną wiadomością. Tym razem chodziło o Roberta. Z tej okazji żona zamieściła ich wspólne zdjęcie, a wszystko po to, by ogłosić, że piłkarz właśnie rozpoczyna kolejny sezon! Zdradziła przy okazji, że ukochany jest w świetnej formie.



"No to sezon rozpoczęty! Trzymajcie mocno kciuki za tego Pana, bo jak zwykle zmotywowany, niesamowicie profesjonalny, mający swoje cele! Inspirujesz jak zawsze" - wyznała poruszona Anna.

Wpis Anny sprawił, że w komentarzach aż zawrzało. Kibice nie kryli swej ekscytacji po słowach żony Roberta:

"2025 to rok ROBERTA, wraz ze złotą piłką", "Trzymam kciuki za Roberta. Motywacja i inspiracja w jednym, najlepszy piłkarz, a ty Aniu jego wsparcie, świetne małżeństwo", "Z roku na rok doceniam jeszcze bardziej, że mogę oglądać jego bramki. Trzymam kciuki za Was, bo wiem że jeden i drugi ciężko pracuje na końcowy sukces", "Jesteśmy dzięki niemu i dla niego! Zawsze trzymamy kciuki i zawsze życzymy mu tylko najlepszego. Niech marzenia naszego idola będą takie jak on sam, ambitne. A my życzymy tylko, żeby w 2025 spełniło się wszystko, co sobie zaplanował. Jesteś naszym fundamentem. Zawsze jesteśmy z Ciebie dumni" - czytamy w komentarzach. Reklama

Anna Lewandowska ogłosiła ws. Roberta /https://www.instagram.com/annalewandowska/?hl=pl/ / East News