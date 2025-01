Lewandowscy dali się ponieść. Nagranie z nocy sylwestrowej trafiło do sieci

Jak co roku na czas Świąt Bożego Narodzenia Anna i Robert Lewandowscy wraz z córkami wrócili do ojczyzny, aby spędzić ten wyjątkowy okres w gronie najbliższych. W Polsce małżonkowie nie zostali jednak długo i krótko po zakończeniu świąt spakowali swoje walizki i wrócili do Hiszpanii, która latem 2022 roku stała się ich drugim domem.