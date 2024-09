Lewandowska w środku nocy zaapelowała do Polaków. "Ciężko przejść obojętnie"

Anna Lewandowska zobaczyła, co dzieje się w Polsce i nie wytrzymała

Na Insta Stories małżonka kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski Roberta Lewandowskiego zamieściła wymowny wpis, w którym zaapelowała do rodaków. "Ciężko przejść obojętnie, patrząc, co się dzieje z sytuacją powodziową na południu Polski. Jeśli też się zastanawiacie, co możemy zrobić, jak pomóc, to tutaj znajdziecie wartościowe wskazówki. Polski Czerwony Krzyż, Caritas Polska" - napisała.

W poniedziałkowy poranek Lewandowska udostępniła na swoim profilu wymowne nagranie. "Chciałoby się powiedzieć dzień dobry, ale to nie jest dzień dobry dla wszystkich. Obserwując to, co się dzieje na Śląsku i w innych regionach Polski. Ludzie walczą o swój dobytek, walczą o swoje domy, o przetrwanie. Walka z żywiołem. Słuchajcie, są organizowane zbiórki. Ja wczoraj sama prześledziłam wiele zbiórek, do których oczywiście będę chciała się dołączyć, zaangażować i będę namawiała was do tego, na ile to jest możliwe, żebyście się zaangażowali i wsparli powodzian, osoby w potrzebie. Także wrzucam pierwszy link i mam nadzieję, że wspólnie będziemy mogli z pełną mobilizacją pomóc potrzebującym" - przekazała, udostępniając link do jednej ze zbiórek.