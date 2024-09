Anna Lewandowska już tego nie ukrywa. Ujawnia prawdę o życiu w Barcelonie

36-latka aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie reklamuje swoje biznesy i zachęca ludzi z całego świata do regularnej aktywności fizycznej. "Lewa" nie ogranicza się jednak do korzystania z social mediów wyłącznie w celach zawodowych - często dzieli się bowiem nowinkami z życia prywatnego z internautami, nie boi się też poruszać trudnych tematów.

Anna Lewandowska wprost o życiu w Hiszpanii. "Nikt tam cię nie ocenia"

W ostatnich miesiącach Anna na bieżąco relacjonowała w sieci, jak wygląda życie jej rodziny po przeprowadzce do Barcelony. Trenerka fitness nie ukrywała, że ona i jej mąż dość szybko zaaklimatyzowali się w nowym kraju, ich córki jednak potrzebowały czasu, aby przyzwyczaić się do życia w stolicy Katalonii. W rozmowie z Dorotą Haller, która ukazała się teraz na platformie Forbes Women Podcast, 36-latka ujawniła, że to, co pokazuje w social mediach, to jedynie mały fragment tego, jak wygląda jej codzienne życie.