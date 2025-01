Zmiażdżył catering Anny Lewandowskiej. "Robert tego nie je"

Damian Bugański przetestował catering Anny Lewandowskiej. "Najgorszy"

"Niestety, ale był to najgorszy z wszystkich cateringów, jaki testowałem. Śniadanie to uboga owsianka czekoladowa z orzeszkami - mocno średnia. (...) Był też szejk białkowo-owocowy, który niby miał mieć dużo białka, ale był zwyczajnie niedobry. Nawet go nie wypiłem w całości. Potem znowu schab w sosie tak jak w innych cateringach. (...) Kolejny posiłek to medaliony z kurczaka z sosem tureckim, które byłyby okej, gdybym je kupił za parę złotych w sklepie, a nie w cateringu dietetycznym za 115 złotych za dzień. (...) Kolacja to pomidorowe rosotto, które wyglądało fatalnie, a smakowało niewiele lepiej. Ogólna ocena to 3 na 10 i zawód na każdej płaszczyźnie, od smaku, przez cenę i wygląd. Coś czuję, że Robert nie je tego jedzenia" - stwierdził.