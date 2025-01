Sabalenka dostała cios w czuły punkt. Zaskoczona, chciała usłyszeć coś innego

Razem z Sabalenką do walki w Australian Open szykuje się też Anna Kalinska. Rosjanka w ramach akcji promocyjnej porozmawiała z liderką rankingu. Panie wymieniły się przemyśleniami m.in. na temat mody. To właśnie stało się przyczyną małego sporu.

Aryna Sabalenka zapytała Kalinską i pożałowała

Niemal na samym początku nagrania Sabalenka zapytała Kalinską, kogo uważa za ikonę mody w tourze. Rosjanka chwilę się zastanawiała, a potem podała imię Coco Gauff. Jej rozmówczyni nie mogła w to uwierzyć i sama zapytała, czy koleżanka jest pewna. Obie, wybuchając co jakiś czas śmiechem, stwierdziły, że to jednak Sabalenka jest prawdziwą modową ikoną .

Aryna Sabalenka nie chciałaby się z nikim zamienić

Kalinska za to spytała Sabalenki, czy gdyby ta mogła zamienić się na życie z jakimś innym tenisistą lub tenisistką, to kto by to był. Tenisowa numer 1 odpowiedziała szczerze, że nikt. Stwierdziła, że kocha swoje życie i nie chciałaby się z nikim zamienić. "Nudne, prawda?" - dopytała na koniec.