Prawda o Lewandowskich wyszła po latach. Padło pytanie o ślub

Lewandowscy tyle zapłacili za ślub i wesele

Po ślubie w kościele para młoda i ich goście udali się do Dworu Złotopolska Dolina w Trębkach Nowych. To właśnie tam odbyło się wiekopomne wesele Lewandowskich. Ostateczne podliczenie kosztów nie dziwiło - na miejscu było wielu gości, suknia ślubna i garnitur były przygotowane na zamówienie u znanych projektantów - widać było, że młodzi sobie nie żałowali.

Lewandowscy kursowali do Warszawy na lekcje

"To są sportowcy. W ogóle Anka i Robert podchodzili do tego po prostu jak do wykonania zadania i jak przyjeżdżali, pamiętam, przylatywali z Dortmundu, bo wtedy w Dortmundzie mieszkali, w Niemczech i przylatywali specjalnie na zajęcia taneczne. To jest determinacja, sorry, mogli sobie pojechać w Dortmundzie i tam robić zajęcia taneczne, ale przylatywali do Warszawy na lekcje tańca" - opowiadał Maserak.