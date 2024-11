Karol Nawrocki pokazał, jak trenuje na siłowni. Rozpętała się dyskusja

Karol Nawrocki trafił na nagłówki po tym, jak stało się jasne, że to właśnie on będzie "obywatelskim" kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Mało kto wie jednak, że Prezes Instytutu Pamięci Narodowej w przeszłości realizował się on bowiem w różnych dyscyplinach sportowych, w tym m.in. pięściarstwem i piłką nożną. Ostatnim klubem, w którego barwach grał 41-latek, był EX Siedlce Gdańsk, a więc drużyna B-klasy. Co ciekawe, polityk do tej pory widnieje w systemie jako zawodnik tego klubu, od 2016 roku gra w nim jednak sporadycznie, co ujawnił w Radio ZET prezes EX Siedlce Gdańsk, Jarosław Kujawski.

