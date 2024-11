Niespodziewana nagroda dla Aleksandry Mirosław. Wyróżniona jak Małgorzata Rozenek

VIVA! przygotowała kilka kategorii, w której wykazać się mogły osoby z różnych środowisk - artystycznych, sportowych czy aktywistycznych. Choć to tych ostatnich było na gali najwięcej, to nie oznacza, że w gronie osób nominowanych oraz wygranych nie pojawiło się sporo osób ze świata sportu.

Aleksandra Mirosław wyróżniona

"Wiem, co to znaczy chodzić na czas. Wiem, że dla sportowców ułamek sekundy to wieczność, bo właśnie on może zadecydować o wygranej czy przegranej. Ja szedłem przed siebie, ta dziewczyna idzie do góry. A właściwie nie idzie, nie wspina się tylko leci jak na skrzydłach do góry, jakby na przekór grawitacji, prawom ciążenia i zasadom Newtona" - mówił. Dodał też, że Mirosław jest osobą niezwykle zdeterminowaną, która wytrwale walczy o swoje marzenia.