Anna Lewandowska coraz częściej zamierza bywać w Polsce. Otwiera niebawem swój multibutik, a wtedy o wiele częściej będzie kursować do ojczyzny ze słonecznej Hiszpanii. Niebawem planuje również zorganizować ciekawe wydarzenie treningowe we Wrocławiu, na które zaprosiła swoich fanów. Odbędzie się m.in. trening z nią i jej zespołem, warsztaty i wykłady dotyczące zdrowego podejścia do życia i spotkanie z samą Lewandowską. Za wszystko trzeba będzie jednak zapłacić.