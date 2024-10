Wielki dzień dla Anny Lewandowskiej. Nowy początek, musiała się pochwalić

Nowy początek Anny Lewandowskiej

Żona kapitana reprezentacji Polski zapowiadała już od dłuższego czasu, że chciałaby zorganizować kolejny Camp by Ann, tym razem jednak nie w Polsce, a w Hiszpanii . Poprzednia edycja fitnessowego wyjazdu cieszyła się bardzo dużą popularnością i nic dziwnego, że celebrytka chciała kontynuować to przedsięwzięcie.

Anna Lewandowska zapytała fanów

Wiadomo, że nie wszystkie elementy obozów są ciekawe i nie wszystkie cieszyłyby się taką samą popularnością. W prowadzeniu mediów społecznościowych ważne jest, by wiedzieć, jak odróżnić wydarzenia ważne od mniej ważne, by na te drugie nie poświęcać czasu, energii i zasięgów.

To właśnie dlatego Anna Lewandowska zapytała fanów, co z informacji bieżących o Camp by Ann interesowałoby ich najbardziej. Zapewne na tej podstawie postara się dopasować content do swoich najwierniejszych odbiorców. Już niebawem można spodziewać się całego ogromu treści związanych z obozem.