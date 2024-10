Przed Lewandowską ważne chwile. Otwarcie przyznała się do jednego

Lewandowska jest nie tylko WAGs, ale też bizneswoman

Anna Lewandowska z dumą obwieściła, że już nie może się doczekać rozpoczęcia Camp by Ann . Przy okazji przyznała się do czegoś.

Szykuje się na intensywny czas

Podczas gdy Robert Lewandowski będzie grał kolejne mecze, jego żona wyrusza do Polski , gdzie poprowadzi swój cykliczny obóz treningowy. Sportsmenka nie może się już doczekać i przyznaje otwarcie, że będzie to dla niej intensywny, ale i inspirujący czas.

"(...) zaczynamy Camp by Ann... to będzie niesamowity tydzień w gronie silnych, zdeterminowanych do zmian kobiet. Przyznam Wam, to zawsze jeden z najbardziej inspirujących tygodni dla mnie. Rozmowy, motywacja, trening i ogromne wzajemne wsparcie. Ale o tym powiem więcej podczas obozu..." - napisała.