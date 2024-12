Najpierw Zniszczoł, teraz Kubacki. Niepokojące wyznanie. To stało się w Oberstdorfie

Polscy skoczkowie od początku sezonu zawodzą, a kibice, którzy liczyli na przebudzenie "Biało-Czerwonych" w Turnieju Czterech Skoczni, mogli poczuć się zawiedzeni. Wprawdzie Paweł Wąsek uplasował się w Oberstdorfie na 10. miejscu, ale obok Jakuba Wolnego (30. lokata) był on jedynym naszym reprezentantem w serii finałowej. Aleksander Zniszczoł zajął 36. miejsce, Piotr Żyła 41., a Dawid Kubacki przepadł wcześniej w kwalifikacjach. Reklama

To właśnie po pierwszych zawodach cyklu na dosadną wypowiedź zdecydował się Zniszczoł. W rozmowie z Eurosportem przyznał, że spóźnił skok, a jego celem jest eliminowanie błędów. I przy okazji zasugerował, że sztab szkoleniowy niepotrzebnie podpowiada mu zmiany w skokach.

"Być może za dużo jest tego szukania. Po prostu, gdy wejdę na skocznię i wyjdzie mi pierwszy skok, to trzeba to kontynuować, a nie szukać... ale zrób to tak, albo jeszcze inaczej" - powiedział Zniszczoł.

Dawid Kubacki otwarcie: W Oberstdorfie namieszaliśmy

Po wpadce w Oberstdorfie na lepszy wynik w Garmisch-Partenkirchen liczy Dawid Kubacki, który wcześniej pauzował w Pucharze Świata i zamiast na konkursy do Engelbergu, wybrał się do Zakopanego. Tam trenował i pracował nad powrotem do formy.

Dużego progresu u mistrza świata z Seefeld jednak nie widać - na wtorkowych treningach zajmował kolejno 29. i 50. miejsce, kwalifikacje zakończył na 48. pozycji , czyli mało brakowało, by ponownie nie uzyskał awansu. Sam zawodnik przed kamerą Eurosportu przekonywał mimo to, że jest lepiej. Reklama

Patrząc na odległości, to nie jest nic fajnego, ale w tych skokach było coś innego. Wydaje mi się, że moje prędkości na rozbiegu zdecydowanie się poprawiły i miałem więcej wysokości w locie. Ok, to nie przełożyło się na odległość, ale to było coś innego od tego, co robiłem do tej pory ~ stwierdził.

Podczas wywiadu padły jednak też niepokojące słowa. "Tak uczciwie, to trochę żeśmy pomieszali w Oberstdorfie. Zrobiliśmy coś innego niż na treningach w Zakopanem i to nie zagrało" - przyznał, co zaniepokoiło dziennikarzy i kibiców.

"To jak to jest z tym, że nasi mają skakać w ten sam sposób i iść jedną drogą? Wygląda mi to na chaos. O czym mówił też Olek Zniszczoł" - stwierdził Tomasz Kalemba z Interii. "Na pewno jest chaos. Nie sądzę by Norwegowie, Austriacy, Deschwanden co chwilę zmieniali swoje skoki. Jesteś dobry to siadasz i jedziesz" - wtórował jeden z internautów.



