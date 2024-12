Niespodziewana wpadka Pawła Wąska, Kubacki zaskoczył. Sensacyjny zwycięzca

Dawid Kubacki: To, co zrobiłem, było normalne i każdy postąpiłby tak samo

Puchar Świata w Titisee-Neustadt. Przebieg sobotnich kwalifikacji, wyniki Polaków

Te rozpoczęły się o godz. 14.30. Jako pierwszy z "Biało-Czerwonych" na belce zameldował się Jakub Wolny , który skoczył 118,5 m i otrzymał 103,1 pkt, dało mu to jednak pewny awans. Niedługo po nim na belce zasiadł Kamil Stoch , który wylądował sześć metrów dalej i również bez problemu zakwalifikował się do konkursu. O wysokim miejscu w kwalifikacjach Polak mógł niestety jednak jedynie pomarzyć.

Niedługo po dwukrotnym triumfatorze konkursów na tej skoczni przyszedł czas na trzykrotnego zwycięzcę, a więc Dawida Kubackiego . Skok drugiego z najstarszych Biało-Czerwonych był bardzo podobny do tego, co pokazał Stoch. Kubacki wylądował metr bliżej, ale miał lepsze składowe i nieznacznie wyprzedził Stocha , choć również nie mógł liczyć na pozycję w czołówce.

Co zaskakujące, słabo spisał się Aleksander Zniszczoł, który zaprezentował się gorzej od dwójki "senatorów". Drugi z najlepszych Polaków w tym sezonie osiągnął ledwie 120 metrów, co oczywiście dało pewny awans do konkursu, ale nie pozwoliło na uśmiech do kamery. Jeszcze gorzej spisał się Paweł Wąsek, który nie miał szczęścia do warunków. Lądowanie na odległości 117,5 metra dało oczywiście pewny awans, ale pozostawiło bardzo duży niedosyt, bo Wąsek wyrasta na najlepszego z naszych skoczków. W kwalifikacjach tym skoczkiem był Dawid Kubacki, który uplasował się na 22. miejscu. Całą rywalizację wygrał zaś Gregor Deschwanden.