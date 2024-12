Dramatyczne sceny podczas Pucharu Świata w Niemczech. Skoczek sturlał się po zeskoku

Domen Prevc do Pucharu Świata wszedł z przytupem, idąc tak naprawdę śladami swojego kilka lat starszego brata. 25 listopada 2016 roku w wieku 17 lat słoweński skoczek sięgnął po swoje pierwsze, ale jak się okazało, nie ostatnie zwycięstwo Pucharu Świata.

Do turnieju Czterech Skoczni podchodził jako wielki faworyt, który jednak zdecydowanie nie wytrzymał presji, jaka na nim wówczas ciążyła, co akurat z polskiej perspektywy wielkim problemem nie jest. Zakończył się on bowiem pierwszym w karierze zwycięstwem Kamila Stocha, a drugie miejsce zajął Piotr Żyła.