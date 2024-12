Siostrzeniec Małysza pod ostrzałem. Ostra reakcja kibiców, ruszyli do ataku

Tomasz Pilch swego czasu uchodził za naprawdę duży narciarski talent. Już wówczas wielu stawiało pytanie, czy taka ocena potencjału 24-latka wynika z faktu, że jest siostrzeńcem Adama Małysza, czy realnego spojrzenia na sytuację skoczka. Kolejne lata niestety przyznają rację tym, którzy twierdzili, że wynika to z powiązań z wybitnym polskim skoczkiem.

Pilch w tym sezonie może walczyć o swoje potencjalne miejsce w kadrze A prowadzonej przez Tomasa Thurnbichlera, ale jak na razie jest od tego bardzo daleko. Na niecały miesiąc przed startem rywalizacji pojawił się wywiad, w którym 24-latek opowiadał o swojej niechęci do skoków. - Po zeszłej zimie było bardzo ciężko. Przez kilka tygodni w ogóle nie chciałem myśleć o skokach narciarskich - powiedział w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" w listopadzie.

Pilch w ogniu krytyki. Kibice zawiedzeni

Ten weekend Pilch spędza wspólnie z Piotrem Żyłą, czy Maciejem Kotem. Jeszcze kilka lat temu oznaczałoby to rywalizację w Pucharze Świata. Niestety jednak obaj "senatorzy" walczą o swoje miejsce w głównej kadrze poprzez występy w Pucharze Kontynentalnym w Ruce. Pierwszy konkurs ta dwójka zakończyła w drugiej dziesiątce, Pilch zaś nie wszedł do drugiej serii, co po jego reakcji na skok mogłoby się wydawać dość dziwne.