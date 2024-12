Dramat polskiego skoczka, wypada z kadry. Jest komunikat PZN

Andrzej Stękała jeszcze w ubiegłym tygodniu mówił o nadziejach związanych w powrotem do Pucharu Świata. Niestety, podczas weekendu w Wiśle Polak nie popisał się dalekimi skokami, przez co nie znalazł się w składzie na zawody w Titisee-Nuestadt. Co więcej, nie wystąpi on także w kolejnych konkursach Pucharu Kontynentalnego i FIS Cup. Alexander Stoeckl wytłumaczył, dlaczego PZN postanowił całkowicie odsunąć skoczka od kadry.