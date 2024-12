Kamil Stoch wysłał rywalom jasny sygnał. "Fajnie, że skacząc słabo punktuję"

Kamil Stoch wciąż walczy sam o jak najlepszej pozycje w kolejnych konkursach Pucharu Świata. Ten sobotni w Titisee-Neustadt zakończył na 25. miejscu, ale gdyby nie bardzo nieudane, jak na Stocha, lądowanie po skoku w drugiej serii, to nasz mistrz walczyłby o drugą dziesiątkę. Sam po konkursie przyznał, że była to jego być może najlepsza próba w tym sezonie. - Ciało chyba zapomniało, jak to jest lecieć tak daleko - powiedział przed kamerami Eurosportu.