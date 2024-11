Thomas Thurnbichler nie wyglądał na szczęśliwego. Jedno słowo cisnęło mu się na usta

Jestem trochę rozczarowany po tym weekendzie. Nie mam tu na myśli samych wyników. Bardziej martwi mnie to, że to nie było progresu w naszych skokach z dnia na dzień. Było zbyt dużo wahań u zawodników. Chłopcy chcieli zrobić za szybko kolejny krok do przodu. Pojawiło się napięcie

~ mówił Thurnbichler.