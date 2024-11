Polacy zaryzykowali w Lillehammer. Nie byli gotowi na taką decyzję FIS

To był przeciętny weekend w Pucharze Świata w skokach narciarskich w Lillehammer dla polskiej ekipy. Punkty zdobywało czterech z pięciu zawodników, jacy przyjechali do Norwegii. Najlepszym naszym skoczkiem był, zgodnie z tym, co było latem, Paweł Wąsek. Biało-Czerwoni zaryzykowali, bo do Lillehammer przyjechali tylko z jednym kombinezonem dla każdego. Szczególnie w niedzielę, kiedy mieliśmy do czynienia z mocnym opadem śniegu, dodatkowy strój mógł się przydać. Zezwalała na to FIS, ale Biało-Czerwoni nie byli na to gotowi.