Czipy w kombinezonach, a w Lillehammer sypnęło dyskwalifikacjami

Mało tego. Jeśli ktoś zostanie przyłapany na oszustwie na zaczipowanym kombinezonie, to nadal może z niego korzystać po doprowadzeniu go do przepisowych rozmiarów. Szkoda zatem, że taka wpadka z dyskwalifikacją nie powoduje, że zawodnik traci jeden z dziesięciu limitowanych strojów na sezon , co pewnie ograniczyłoby kombinacje.

- Mimo że mamy czipy, to wciąż jesteśmy poddawani kontroli. Przy homologacji kombinezonu nie sprawdza się obwodów, a jedynie ich krój. Nogawka może mieć dobrą długość, co sprawdza się przy czipowaniu, ale jeśli zawodnik źle stanie do kontroli, to krok może okazać się zbyt niski - powiedział jeden z polskich skoczków, który przyznał, że Sandro Pertile, dyrektor Pucharu Świata, prosił zawodników na spotkaniu, by wszelkie uwagi co do działania systemu, przekazywali w gronie FIS, a nie wyprowadzali je do mediów.