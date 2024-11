Wąsek znów najlepszy z Polaków, euforii nie było. Czwarte zwycięstwo Hoerla

Trzech Polaków w czołowej trzydziestce. Wąsek najlepszy

Ten pierwszy po swoim skoku nawet prowadził. Polak w inauguracyjnej serii niedzielnego konkursu osiągnął odległość 102,5 metra. Problem jednak w tym, że to właśnie on otwierał konkurs i chwilę później jasne stało się, że Kota w drugiej odsłonie rywalizacji nie obejrzymy. Wyraźnie lepiej zaprezentował się Kamil Stoch, choć po skoku wylądowanym na 118 metrze musiał on chwilę poczekać na potwierdzenie awansu do drugiej serii, ale ostatecznie do tego doszło.

W drugiej serii pierwszym z Polaków na rozbiegu był oczywiście Stoch. Nasz trzykrotny mistrz olimpijski poprawił się nieznacznie, bo osiągnął 119,5 metra i delikatnie się uśmiechnął. To pozwoliło na awans o jedno miejsce. Najlepiej spisał się kolejny na rozbiegu, a więc Wąsek. W drugiej serii osiągnął on 120 metrów, a skaczący zaraz po nim Aleksander Zniszczoł wylądował trzy metry bliżej, co sprawiło, że to Wąsek ponownie był najlepszym z Biało-Czerwonych, choć powodów do euforii dla polskich kibiców raczej nie było. W samej końcówce oglądaliśmy popis długich lotów, w którym najlepiej spisał się Jan Hoerl i to on wygrał konkurs (czwarty w karierze przyp. red.) przed Danielem Tschofenigiem oraz Piusem Paschke. Niemiec utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej.