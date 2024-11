Norwegowie mają pocisk na kasku. Protest na skoczni w Lillehammer

Dawid Kubacki: To, co zrobiłem, było normalne i każdy postąpiłby tak samo

Dawid Kubacki: To, co zrobiłem, było normalne i każdy postąpiłby tak samo / Polsat Sport / Polsat Sport

Wokół Nammo, firmy zbrojeniowej, która jest sponsorem reprezentacji Norwegii, zrobiło się gorąco jeszcze przed rozpoczęciem Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lillehammer. Wiele osób uderzyło to, że na kaskach skoczków tego kraju, a zatem na ich głowach, pojawił się pocisk , który jest związany ze znaczkiem Nammo.

To szokujące widzieć norweskich sportowców rywalizujących z kulą na kasku

- W naszym logo jest pocisk, bo produkujemy amunicję. To coś, czego potrzebujemy, aby bronić kraju. Dla nas sygnałem jest robienie tego, co jest moralnie słuszne i obrona wolności i demokracji - odpowiedziało Nammo w e-mailu do NRK.