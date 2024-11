Koszmar polskich skoczków się nie powtórzył. Wrócili do światowej czołówki

Dwóch pierwszych zostało zresztą wybranych do rywalizacji w mikstach. Polska drużyna walczyła o najlepsze miejsce w historii występów w Pucharze Świata w tej konkurencji, ale do tego trochę zabrakło. Momentami Biało-Czerwoni zajmowali szóste miejsce, ale ostatecznie skończyli rywalizację na siódmej pozycji.

Dawid Kubacki: To, co zrobiłem, było normalne i każdy postąpiłby tak samo

Dawid Kubacki: To, co zrobiłem, było normalne i każdy postąpiłby tak samo / Polsat Sport / Polsat Sport

Polscy skoczkowie są kilka poziomów wyżej, niż rok temu o tej samej porze

- Dążymy do tego, by nasz mikst powtórzył najlepszy wynik w historii, czyli szóste miejsce z mistrzostw świata w Seefeld - przyznał Thurnbichler.

Mając na uwadze to, co wydarzyło się z polskimi skoczkami przed rokiem w Ruce, to właśnie im poświęcaliśmy całą uwagę. I trzeba przyznać, że forma Biało-Czerwonych w porównaniu do ubiegłorocznej inauguracji jest o kilka poziomów wyższa. Wciąż nie jest to jeszcze dyspozycja na wygrywanie konkursów, ale na pewno Polacy są znacznie bliżej światowej czołówki niż w ubiegłym sezonie.