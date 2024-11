Była najlepszą z Polek w Lillehammer. Nie wstydzi się swoich słów

Inauguracja wróciła do Lillehammer

Trzeba przyznać, że dziwny to obrazek, kiedy w Skandynawii o tej porze nie ma śniegu. Gospodarzom udało się jednak przygotować skocznię, wykorzystując do tego zmagazynowany po ostatniej zimie śnieg. Choć dookoła skoczni tworzy on lodową bryłę, to jednak nasze panie zgodnie twierdziły, że skocznia jest dobrze przygotowana do zawodów, co w Lillehammer nie było normą. To jest jedna z niewielu skoczni na świecie, gdzie rozbieg jest naturalny.