Kulisy Pucharu Świata w Lillehammer. W Polsce nikt czegoś takiego by nie zrobił

Doskonale pamiętam zimowe igrzyska olimpijskie w Lillehammer w 1994 roku. Choć nie byłem na miejscu, to jednak zrobiły na mnie gigantyczne wrażenie. Były chyba jednymi z najpiękniejszych w historii. Zawsze marzyłem o tym, by pojechać do tego norweskiego miasta i w końcu - przy okazji inauguracji Pucharu Świata w skokach narciarskich - to się udało. Nie ukrywam, że czuć tu zapach historii. W Polsce jednak wstydem byłoby stworzenie takich warunków, jakie zastaliśmy w Lillehammer.