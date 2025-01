Horngacher świętuje, Polak tuż za podium. Padł niewiarygodny rekord

Były trener reprezentacji Polski Stefan Horngacher ma powody do zadowolenia. Jego podopieczny z kadry Niemiec Andreas Wellinger wygrał bowiem prestiżową nagrodę Skok Roku 2024. Mistrz olimpijski z 2018 roku pobił przy tym - i to znacząco - rekord należący dotąd do Austriaka - Stefana Krafta. Odnotować należy także wysoką lokatę naszego skoczka - Aleksandra Zniszczoła, który otarł się o podium.