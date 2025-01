Odpalił "petardę", a potem nagły koszmar. Padł fatalny komunikat ws. Polaka

Aleksander Zniszczoł nie zaliczy początku 2025 roku do udanych. Reprezentant Polski najpierw odpalił "petardę" w serii próbnej poprzedzającej noworoczny konkurs Turnieju Czterech Skoczni w Ga-Pa, a następnie dużo słabiej spisał się już w samych zawodach. Co więcej na sam koniec został zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon. To "czarny dzień" dla 30-letniego skoczka.