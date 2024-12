Kubacki znów zgrzytał zębami, Wąsek potwierdził dobrą formę. Austriacka dominacja

Po ostatnim konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie wokół reprezentacji Polski zrobiła się bardzo nerwowa atmosfera. Gdy spojrzymy na wyniki, trudno się temu dziwić. Biało-Czerwoni nie zaprezentowali się bowiem dobrze, a najgorsze wspomnienia miał z pewnością Dawid Kubacki , który nie wszedł nawet do konkursu. Zły po rywalizacji w niedzielnym konkursie musiał być także Aleksander Zniszczoł , który dość niespodziewanie nie wszedł do drugiej serii konkursu.

Wyraz swojego niezadowolenia dał w wywiadzie po zawodach. - Faktycznie jest może za dużo takiego szukania, a tu to, a tu to. Jak wejdę na skocznię i skoczę pierwszy skok dobrze, to kontynuujmy zamiast "ale zrób to tak" - stwierdził w rozmowie z Eurosportem, co środowisko odebrało za wysłanie swoistego wotum nieufności w stronę trenera Thomasa Thurnbichlera.