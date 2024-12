Polski pojedynek w parze KO. Nasi skoczkowie poznali rywali w Ga-Pa

Zakończyły się rozgrywane tradycyjnie w ostatni dzień roku kwalifikacje do noworocznego konkursu w Garmisch-Partenkirchen. Na starcie stanęło 67 zawodników, z czego rzecz jasna 17 odpadło, w tym zdyskwalifikowani Kazach Daniił Wasiljew, Włoch Alex Insam i Japończyk Tomofumi Naito. 50 skoczków, którzy awansowali do zawodów, zmierzą się w środowej pierwszej serii w parach w systemie KO. Najwyższe miejsce wśród Polaków wywalczył Paweł Wąsek, więc w teorii może liczyć na najłatwiejszego rywala. To Japończyk Naoki Nakamura.

