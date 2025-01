Noworoczne skakanie w Ga-Pa rozpoczęte. Polak w ścisłej czołówce

Turniej Czterech Skoczni: Zniszczoł ze świetnym skokiem w serii próbnej w Ga-Pa

Błysnął na niej Zniszczoł. W odróżnieniu od większości zawodników miał podczas swojej próby wiatr z przodu skoczni i go spożytkował. Odleciał aż na 138. metr. Długo prowadził, aż wyprzedził go sam Stefan Kraft. Ostatecznie 30-latek urodzony w Cieszynie znalazł się na szóstej lokacie. Hoffmann stracił do niego 15,2 pkt.