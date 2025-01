Skoki dzisiaj. O której konkurs w Ga-Pa? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA, WYNIKI]

Polscy skoczkowie jak dotychczas pięciokrotnie triumfowali w Turnieju Czterech Skoczni . Trzykrotnie najwyższe miejsce w końcowej klasyfikacji generalnej zajmował Kamil Stoch . Po razie najwyższy laur przypadł Adamowi Małyszowi i Dawidowi Kubackiemu . Czy tym razem któremuś z "Biało-Czerwonych" uda się zbliżyć do podium?

Zawody w Ga-Pa dzisiaj. O której? Terminarz i plan transmisji

Drugi konkurs TCS odbędzie się 1 stycznia o godz. 14.00. Zostanie on poprzedzony serią próbną zaplanowaną na godz. 12.30. Zawody przebiegną w trybie KO - to oznacza, że w pierwszej serii skoczkowie zostaną podzieleni na pary. Do serii drugiej przejdą zwycięzcy z owych par oraz pięciu "szczęśliwych przegranych" ("lucky losers").