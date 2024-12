Dawid Kubacki od początku sezonu jest cieniem zawodnika, który zachwycał jeszcze dwa lata temu. Do tej pory mistrz świata z Seefeld tylko raz uplasował się w czołowej dziesiątce - był 10. w jednoseryjnym i mocno loteryjnym konkursie w Ruce. Później zajmował 25. i 19. miejsce w Wiśle, a w Titisee-Neustadt dwukrotnie plasował się poza finałową serią. Po wpadkach na niemieckiej skoczni zdecydowano, że "Mustaf" nie pojedzie do Engelbergu , tylko będzie trenował w Zakopanem.

"W niedzielę późnym wieczorem trenerzy odbyli spotkanie w Titisee-Neustadt. Tam wspólnie z Dawidem podjęto decyzję, że nie dołączy on do zespołu w Engelbergu. To mądry wybór ze strony Dawida. Teraz będzie pracować nad techniką na skoczni, aby być w lepszej formie na konkursy, które odbędą się w dalszej części sezonu. Nie ustalono jeszcze, kiedy Dawid ponownie wróci do zespołu" - przekazał wówczas Stoeckl.