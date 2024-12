Cudowna nowina, żona Kamila Stocha ogłasza. Ruszyła lawina komentarzy

Wiadomość o sukcesie Ewy Bilan-Stoch można znaleźć na stronie poświęconej konkursowi New York Photography Awards. Żona Kamila Stocha pochwaliła się także otrzymanym wyróżnieniem za pośrednictwem mediów społecznościowych. Do jej rąk trafiło dziewięć srebrnych nagród i jedno honorowe wyróżnienie. Jak stwierdziła, jest dumna, że udało jej się zdobyć odznaczenie mimo tak dużej konkurencji. Zgłoszenia nadesłało bowiem ponad 100 000 osób. Zaznaczyła jednak przy tym, że jeszcze ważniejsze było dla niej to, by "pokazać wielowymiarowość walki i bohaterstwa".

