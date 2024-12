Wykluczyli Polaków z Turnieju Czterech Skoczni. Później "Biało-Czerwoni" wrócili ze zdwojoną siłą

Niemiecki sanepid jeszcze tego samego dnia miał podjąć decyzję odnośnie tego, jaki los spotka polską kadrę. Ostatecznie 28 grudnia w hotelu Polaków pojawili się przedstawiciele sanepidu, którzy ponownie przeprowadzili testy. Zaledwie godzinę później w mediach pojawiła się informacja o wykluczeniu polskich skoczków z konkursu w Oberstdorfie. Co ciekawe, o tej decyzji "Biało-Czerwoni" dowiedzieli się już po fakcie.

"Nie jestem zadowolony z całej komunikacji z teamem covidowym. Ciągle to przedłużali, nie byli w stanie podać jasnej decyzji. W ogóle się nie odzywali. Przyjechaliśmy do hotelu, po czym ich szefowa powiedziała nam, że będą przeprowadzać znów testy. Kiedy jeszcze trwały badania, nagle zobaczyłem artykuły, że jesteśmy usunięci z zawodów w Oberstdorfie. Trochę źle to wygląda" - relacjonował wówczas Michal Doleżal w rozmowie z TVP Sport.