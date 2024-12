To moment, na który czeka wielu kibiców, zaznaczając poświąteczny czas na czerwono w swoich kalendarzach. Przed nami inauguracyjny konkurs 73. Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie. Turnieju, który może być niezwykle gorzki, trudny i bolesny dla polskich fanów skoków narciarskich. Forma "Biało-Czerwonych" pozostaje bowiem - delikatnie rzecz ujmując - daleka od optymalnej, co potwierdziły sobotnie kwalifikacje. Iskierkę nadziei stanowiła w nich jedynie próba Piotra Żyły , który skokiem na odległość 132,5 m wywalczył 14. lokatę. Na przeciwległym biegunie znajduje się obecnie Dawid Kubacki, który kompletnie nie potrafi nawiązać do występów, z jakich go znamy.

Reklama