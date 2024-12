Podczas gdy skoczkowie narciarscy przygotowują się już do inauguracji Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie, panie czekają na start Turnieju Dwóch Nocy . To żeński odpowiednik rywalizacji o Złotego Orła, w trakcie którego zawodniczki toczą bój na obiektach w Garmisch-Partenkirchen i Oberstdorfie. Przed nami druga edycja tej imprezy. Przed rokiem najlepsza okazała się reprezentantka Słowenii - Nika Prevc, zapisując się tym samym w annałach kobiecych skoków narciarskich.

Niestety, tej zimy w Turnieju Dwóch Nocy nie wezmą udziału reprezentantki Polski , które nie udały się w podróż do Niemiec. Oficjalnie potwierdził to trener Marcin Bachleda, tłumacząc podjętą decyzję napiętym harmonogramem.

- Nasza decyzja dotycząca Turnieju jest taka, że odpuszczamy . Planujemy regenerację oraz trening na skoczni, aby dziewczyny były w pełni przygotowane na dalszą część sezonu. Po Nowym Roku czeka nas napięty harmonogram: najpierw Puchar Świata w Villach, potem mistrzostwa Polski, a następnie dwutygodniowy wyjazd do Japonii. Po nim zaplanowane jest Willingen. Przed nami naprawdę wymagający okres - stwierdził nasz były skoczek narciarski.

Skoki narciarskie. Kobieca odsłona Turnieju Czterech Skoczni już niebawem. Niemcy ogłaszają

- To powinno nastąpić w bardzo krótkim czasie. Być może istnieje niewielka szansa, że uda nam się to zrobić już w sezonie 2025/26" - stwierdził Horst Huttel w rozmowie z niemiecką agencją prasową DPA. Dodał, że jeśli projekt nie zostanie wcielony w życie przyszłej zimy, dojdzie do tego już po kolejnych 12 miesiącach, w pierwszym sezonie po zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie oraz Cortinie. - Każdy rok, w którym nie ma kobiet, jest moim zdaniem stracony rok dla skoków narciarskich w ogóle, a dla kobiet w szczególności - zaznaczył przedstawiciel federacji naszych zachodnich sąsiadów.