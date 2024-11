Ekspert pełen nadziei przed startem PŚ w skokach. "Emocji nie zabraknie"

"Złapał kontuzję, do tego miał operację. To oznacza, że stracił trochę czasu na rehabilitację. Pracował bardzo profesjonalnie zarówno ze mną, jak i z fizjoterapeutą. Po prostu zabrakło mu czasu, by złapać stabilność, dostosować ustawienia sprzętu. Poprawiał się do ostatniego skoku, ale brakowało mu stabilności. Kilka sesji treningowych na skoczni w Wiśle dobrze mu zrobi i pozwoli wszystko uregulować" - tak tłumaczył brak powołania dla Żyły Thomas Thurnbichler w rozmowie z WP SportoweFakty.