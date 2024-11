Konflikt w polskiej kadrze. Trener ujawnił. "Nie pracował dla drużyny"

Rodlauer miał przed sobą bardzo trudne zadanie - chciano, by dzięki niemu polskie skoczkinie dołączyły do światowej czołówki. Ostatecznie jednak po roku pracy trener postanowił odejść. Jego decyzja związana była z wieloma powodami, ale jednym z nich był konflikt wewnątrz kadry.

Harald Rodlauer ujawnił. To dlatego przeszedł do Włoch

Rodlauer został trenerem włoskich skoczkiń i to je w ostatnim sezonie przygotowywał do startu w nadchodzących zawodach Pucharu Świata. Jak stwierdził w rozmowie ze Sportowymi Faktami WP, po pierwsze na miejscu zastał więcej utalentowanych zawodniczek, a po drugie Włochy są bliżej jego domu. Zaznaczał, że choć pieniądze za trenowanie polskich skoczkiń nie były największe, to nie one przesądziły o jego rozstaniu z Bialo-Czerwonymi.